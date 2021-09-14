بريطانيا تهدد الاتحاد الأوروبى بتعليق بريكست بسبب أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - هددت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بتعليق أجزاء من اتفاق "بريكست" ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وطالبت الاتحاد الأوروبى بأن يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وذلك ردًا على تصريحات لمسؤولى الاتحاد بشأن إيرلندا الشمالية.





وكانت بريطانيا دخلت فى نزاع مع الاتحاد الأوروبى بشأن مستقبل إيرلندا الشمالية التى بقيت داخل السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لتجنب إنشاء حدود تجارية داخل جزيرة أيرلندا.

وتم وضع الحدود فى البحر الأيرلندى، مما أدى إلى عرقلة تدفق البضائع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، لذا ترغب الحكومة البريطانية فى إعادة كتابة الاتفاق، وقالت إن الأوضاع التجارية الحالية تبرر تعليقها من جانب واحد لأجزاء من البروتوكول.

ومددت المملكة المتحدة فترة السماح لفحص البضائع التى تنتقل عبر البحر الأيرلندى من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، مع استمرار محادثات الاتحاد الأوروبى.

وقال وزير "البريكست" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ديفيد فروست، لمجلس اللوردات، أمس الإثنين، إنه "يجب أن تكون هناك مفاوضات حقيقية بيننا وبين الاتحاد الأوروبى، التفاوض الحقيقى لا يعنى أن يتوصل الاتحاد الأوروبى إلى خططه الخاصة للحلول، فى إطار البروتوكول الحالى، وتقديمها إلينا على أنها يجب أن "نقبلها أو نرفضها".