1.380 أسيرًا فلسطينيًا يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيين قرروا التصعيد فى وجه إدارة السجون الإسرائيلية، رفضًا لعمليات التنكيل بالأسرى، وأعلنوا أنهم سيشرعون فى إضراب جماعى عن الطعام يوم الجمعة المقبل.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أشارت الهيئة إلى أن الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1.380 أسيراً من عدة سجون، حيث سيشرع بالإضراب 400 أسير من سجن "ريمون"، و300 من سجن "عوفر"، و200 من سجن "نفحة"، و200 أسير من سجن "مجيدو"، و100 من سجن "جلبوع"، و80 أسيرًا من سجن "ايشل"، و50 من سجن "شطة"، و50 أسيرًا من سجن "هداريم".

وأضافت الهيئة: "الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل فى مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى فى هذه المعركة الثلاثاء المقبل".

وتابعت: "سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس ومروان البرغوثى".

وأوضحت الهيئة أن مطالب الأسرى الفلسطينيين تتمثل فى وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 سبتمبر، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإدارى التعسفية، ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية.

كما طالب الأسرى بتنفيذ زيارات أهالى أسرى غزة، وتركيب هاتف عمومى ثابت ودائم فى السجون، وإعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل.