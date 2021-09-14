جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا فى "الإصابات المحلية الجديدة بكوفيد 19، والتى زادت لأكثر من الضعف فى إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قيودًا على التنقل لوقف انتشار الفيروس".





وفى بيان لها، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنها "سجلت 59 حالة إصابة جديدة انتقلت محليًا فى 13 سبتمبر، وذلك ارتفاعًا من 22 إصابة فى اليوم السابق. وكانت جميعها فى فوجيان. وفى بر الصين الرئيسى، سجلت السلطات 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فى 13 سبتمبر، تشمل الإصابات القادمة من الخارج، مقارنة مع 49 إصابة فى اليوم السابق. كما سجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، والتى لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 28 فى اليوم السابق، دون تسجيل أى وفيات جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع جديد لإصابات كورونا فى جنوب شرق الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.