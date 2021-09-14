عاجل.. زلزال عنيف يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأرصاد اليابانية، وقع هذا الزلزال وقع فى الساعة السابعة و46 دقيقة صباحا، مشيرة إلى أن مركزه يقع عند خط عرض 32.2 درجة شمالا، وخط طول 138.2 درجة شرقا وعلى عمق 450 كيلومترا.
وعلى الرغم من شدة هذا الزلزال، إلا أنه لم تصدر حتى الآن تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد جارفة "تسونامى" ولم ترد أيضا تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار من جراء وقوعه.
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