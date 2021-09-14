“إعادة تفعيل” eportal.moe.gov.om رابط تسجيل الأول الابتدائي 1443 بالرقم المدني

eportal.moe.gov.om رابط تسجيل الأول الابتدائي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في شهر أغسطس الماضي بإغلاق باب التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي بعد فتح باب التقديم استمر لحوالي أسبوعين، وقد توافدت الشكاوى والرغبات لصندوق بريد الوزارة للإعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني.

موقع وزارة التربية والتعليم

حيث قامت وزارة التربية والتعليم في بداية مايو الماضي بإعلان التقديم الإلكتروني لكل من الروضات والدور التمهيدي وكذلك الصف الأول الابتدائي، وذلك لجميع الأطفال المقيمين في السلطنة من العمانيين وغيرهم، ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل ويقوموا بالالتزام بالخطوات والإجراءات اللازمة، حيث اتاحت الوزارة التسجيل الإلكتروني لجميع أبناء الوطن والمقيمين من الأعمار المقررة لدى الموقع الرسمي للتقديم والتسجيل، وجعلت الوزارة التسجيل بشكل إلكتروني على رابط تسجيل موقع الوزارة وذلك تيسيرا على الطلاب وكذلك أولياء الأمور بما يتيح أيضا التيسير في الإجراءات وضمان الدقة المتناهية في استقبال المعلومات والبيانات، ويتم مراجعة جميع بيانات الأطفال مع قاعدة البيانات المركزية لدى الوزارة بالتشارك مع وزارة الأحوال المدنية والداخلية أيضا.

فتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل الإلكتروني عبر الرابط المخصص للتسجيل لطلاب الأول الابتدائي، وقد وصلت إلى الوزارة مطالبات عديدة بإعادة فتح باب التسجيل للطلبة المتأخرين بالصف الأول للعام 2021-2022، ويكون ذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد للطلاب في 12 سبتمبر 2021 للهيئات التدريسية بالمدارس بينما أعلنت انطلاق العام الدراسي الجديد للطلاب في 30 سبتمبر الخميس 2021.

وكانت شروط التسجيل للصف الأول كما أعلنت الوزارة عبر موقعها كالتالي:

“الصف الأول : أن لا يقل سن الطالب عن (5) خمس سنوات وشهرين ولا يزيد عـن7 سنــوات وشهرين في 1/9/2021م ، وذلك للصف الأول أي من ( مواليد 30/6/2016م فما دون ولن يقبل أي طالب بعد هذا التاريخ حتى ولو كان بيوم واحد )”.

يتم الدخول المباشر على رابط https://eportal.moe.gov.om لتسجيل الطلاب. يقوم الطلاب بإدخال الرقم المدني في شهادة الميلاد أو رقم مقيم لغير العمانيين. يتم مراجعة المدرسة التي يرغب التسجيل فيها ويصطحب الطفل معه

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطفل.

يتم إرفاق السجل الطبي.

يقوم ولي الأمر بإحضار التقرير الطبي الموثق من مؤسسة حكومية على الأمراض التي أصيب بها الطفل أو عدمها.

بالخطوات دخول eportal.moe.gov.om رابط تسجيل الأول الابتدائيالمستندات المطلوبة عند الذهاب للمقابلة الشخصية للطالب