رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية tansik.egypt.gov.eg

رابط نتيجة تقليل الاغتراب، يزيد البحث في كل عام بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة عن موقع تقليل الاغتراب، وهذا سواء للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، حيث ظهرت بشكل رسمي نتيجة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وهذا ما يتبعه زيادة في البحث عن كل ما يتعلق بتقليل الاغتراب.

تقليل الاغتراب الثانوية العامة 2021

وتستمر عمليات تسجيل الطلاب لرغباتهم في التحويل لكليات مناظرة أو غير مناظرة أقرب لهم، وهذا بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تقديم الطلبات الخاصة بذلك بالنسبة للطلاب الذين ظهرت لهم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر للطلاب بدءا من يوم الاربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021.

وسيستمر باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب مفتوحا حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، وهذا ما يعني أن باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب قد شارف على الانتهاء لذا ننوه على الراغبين بتقديم الطلبات بالمسارعة فيها.

وسيتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية في خلال يومين من غلق باب التسجيل بها، وهذا ما يعني أنها ستظهر بحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021.

رابط موقع تقليل اغتراب الثانوية العامة tansik.egypt.gov.eg

وسيمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الطلب بكل سهولة إلكترونيا فور ظهورها وهذا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر اللينك tansik.egypt.gov.eg.

عند ظهور نتيجة الطلب الخاص بالطالب اضغط على صفحة تقليل الاغتراب.

اكتب رقم الجلوس وكلمة السر الخاصين بالطالب أو الطالبة.

قم بالاستعلام عن النتيجة وستظهر لك بطاقة الترشيح الجديدة في حالة قبول الطلب الخاص بك.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي أن أن نسبة الطاقة الاستيعابية للكليات في الجامعات بمختلف المحافظات المصرية مخصص بها نسبة 10% من المقاعد وهذا للطلاب والطالبات المقبولين في تقليل الاغتراب.

تحديث جديد: وقد تم فتح الآن الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب بشكل رسمي عبر موقع التنسيق tansik.egypt.gov.eg بشكل رسمي، حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب عن طريق الذهاب إلى الرابط، ومن ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري الخاص به في الخانات المخصصة، ثم الضغط على عرض.

ويتاح للطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم لكليات خارج نطاق المنطقة الجغرافية الساكنين بها التقدم لتقديم طلب بالتحويل لكليات أقرب من المنطقة الجغرافية وهذا سواء لكليات مناظرة أو غير مناظرة.