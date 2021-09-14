فيديو لأردني يحطم واجهة بنك.. والسبب "معاملة بنكية"

أقدم مواطن غاضب على تحطيم زجاج أحد البنوك في العاصمة الأردنية عمان.
المواطن الذي ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يحطم بالزجاج الخارجي لفرع البنك قام أيضا بتحطيم الصرافة الآلي وسط ذهول المواطنين في الشارع.
واستمر الأردني الغاضب حتى حطم أجزاء كبيرة من أبواب ونوافذ البنك قبل وصول الأجهزة الأمنية إلى المكان.
من جانبه، ذكر الأمن العام الأردني أن أحد الأشخاص قام بالتهجم على فرع أحد البنوك في منطقة الياسمين في العاصمة إثر خلاف بخصوص معامله بنكية.
وأضاف " قام المواطن بتكسير زجاج مدخل البنك وتم التحرك على الفور للمكان وضبط الشخص واصطحابه إلى المركز الأمني والتحقيق جارٍ معه".
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