إطلالة "مرعبة" لكيم كارداشيان.. والسبب طليقها

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، الكثيرين، حين ظهرت بلباس، يقال إنها استوحته من طليقها كاني ويست.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كارداشيان (40 عاما) شاركت، الاثنين، في أكبر ليلة للأزياء، وذلك في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأميركية.
وأظهرت صور وفيديوهات ملتقطة، كيم مرتدية الأسود من رأسها إلى قدميها، كما غطت وجهها بقناع أسود، مما جعلها تبدو في شكل مرعب.
وكانت النجمة الأميركية مرفقة برجل ارتدى هو الآخر نفس اللباس ونفس القناع، وتبين لاحقها أنه مصمم الأزياء الشهير في دار بالنسياغا، دمنا غفاساليا.
وقالت "ديلي ميل" إن ما ارتدته كارداشيان كان من تصميم غفاساليا، مضيفة أن مغني الراب طليقها كاني ويست كان السبب وراء اختيارها هذا النوع من الأزياء.
وتابعت: "كيم استوحت اللباس من ويست، لأنه كان دائما يمنحها القوة والشجاعة للإبداع من خلال الفن".
وجرت كيم عليها الكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة، حيث قال متابعون إنها ظهرت كواحدة من "المخلوقات الأكثر شراسة التي تمشي على هذه الأرض".
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