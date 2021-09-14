الصين تعلن إغلاق مدينة جديدة لوقف تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى الصين، اليوم الثلاثاء، إغلاق مدينة جديدة فى إقليم فوجيان، بسبب تفشى سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد، حيث تتمسك بكين بنهج صارم فى التعامل مع بؤر العدوى.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، منعت السلطات الصينية سكان مدينة شيامن، التابعة لإقليم فوجيان فى جنوب شرق الصين، من الخروج من المنزل إلا فى ظروف استثنائية. وأغلقت الصين المدينة الساحلية التى يقطنها 4.5 مليون نسمة، وهى مركز لتصنيع الإلكترونيات، المجمعات السكنية ودور العرض السينمائى والحانات وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات، بعدما سجلت المدينة 32 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى الصينى خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 33 إصابة وافدة من الخارج، و59 إصابة محلية العدوى، وجميعها فى مقاطعة فوجيان.

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