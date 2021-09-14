المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "هسبريس" المغربى، جاءت العملية فى أعقاب تنسيق بين المكتب المركزى للأبحاث القضائية ومصالح المديرية العامة للأمن الوطنى بشأن الخلية الإرهابية، الموالية لتنظيم "داعش"، موضحا أن الخلية تضم 3 أشخاص متشبعين بالفكر المتطرف، وينشطون فى مدينة الرشيدية، ويبلغون من العمر على التوالى 37 و27 و21 عامًا.

وحسب الأبحاث والتحريات وعمليات التتبع، فإن أمير الخلية المزعوم كان ينشط فى عمليات التجنيد والاستقطاب فى صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية، ويستغل محله التجارى الذى يوجد بمحاذاة منشآت حيوية واستراتيجية، كمكان للعبادة بعد تحريمه الصلاة فى المساجد.

كما اتخذ المتطرف محله التجارى كملاذ لترسيخ الفكر المتطرف فى صفوف الأتباع، وللتخطيط لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله فى مرافق ذات منفعة عامة.