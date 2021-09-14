بدون تفاصيل.. إسرائيل تزعم إحباط عمليات أمنية كبرى

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن احدى هذه العمليات كانت عملية كبيرة جدًا، مشيرة إلى أنه تم التخطيط لهذه العمليات كنوع من التضامن مع الأسرى الفارين، مضيفة أنه تم فرض أمر بمنع نشر على تفاصيل التحقيقات بالقضية.
ووفقًا لموقع "i24 نيوز"، رفعت الشرطة الإسرائيلية من جاهزيتها، بعد التحذيرات من عمليات منفردة خلال يوم الغفران، ومن جانبه صرح وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، بأن "هناك احتمالاً لوجود علاقة بين جميع الساحات التى بها توتر أمنى، وإن هناك استعدادات لمواجهة أى تصعيد".
ووفقًا لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، فإن الشكوك تشير إلى أن عملية الطعن بالقرب من المحطة المركزية فى القدس، أمس الإثنين، نفذتها خلية وليس منفذ وحيد، إذ تشتبه الشرطة أنه يوجد شخص واحد على الأقل ساعد المنفذ بتنفيذ العملية.
فيما عززت شرطة الاحتلال الإسرائيلى من تواجدها فى مدينة القدس خشية حدوث عمليات أخرى، وسيتم قبل يوم الغفران، الخميس المقبل، توزيع 2.000 عنصر شرطة فى المدينة.
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