بوتين يدخل عزلا ذاتيا بعد مخالطته مصابا بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، إن بوتين لن يتوجه هذا الأسبوع للمشاركة بمؤتمر أمنى فى طاجيكستان ولكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو وكان بوتين، قال أمس الأول فى اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبى الروسى فى الكرملين إنه لا يستبعد احتمال دخوله فى الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا المستجد. وأضاف الرئيس بوتين: "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن".

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