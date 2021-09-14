اليونان تفتح تحقيقا بحادث تحطم الطائرة الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وكان إسرائيليان اثنان، قد لقيا حتفهما فى جزيرة ساموس اليونانية، شرقى بحر إيجه، جراء تحطم طائرة خفيفة خاصة كانت أقلعت من إسرائيل.

وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، قال مصدر فى خفر السواحل المحلى إن الحادث وقع قرب مطار الجزيرة، ويبدو أن الطيار أبلغ برج المراقبة بخلل قبل الهبوط.

وقالت الهيئة إن ضحيتى الحادث هما حاييم واستى جيرون، لافتة إلى أن حاييم، الذى كان يقود الطائرة، كان أحد شهود الادعاء فى أحد الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو.