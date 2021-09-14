جدة - نرمين السيد - وكان إسرائيليان اثنان، قد لقيا حتفهما فى جزيرة ساموس اليونانية، شرقى بحر إيجه، جراء تحطم طائرة خفيفة خاصة كانت أقلعت من إسرائيل.
وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، قال مصدر فى خفر السواحل المحلى إن الحادث وقع قرب مطار الجزيرة، ويبدو أن الطيار أبلغ برج المراقبة بخلل قبل الهبوط.
وقالت الهيئة إن ضحيتى الحادث هما حاييم واستى جيرون، لافتة إلى أن حاييم، الذى كان يقود الطائرة، كان أحد شهود الادعاء فى أحد الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تفتح تحقيقا بحادث تحطم الطائرة الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.