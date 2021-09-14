الكرملين: قرار العزل الصحى لبوتين جاء بعد لقائه الرئيس السورى

جدة - نرمين السيد - وكان الكرملين أعلن اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بوتين، سيطبق نظام العزل الذاتى بعد مخالطته لبعض المقربين منه مصابون بفيروس كورونا.

وقال الكرملين، إن بوتين لن يتوجه هذا الأسبوع للمشاركة بمؤتمر أمنى فى طاجيكستان ولكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو