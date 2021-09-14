“برقم الهوية” منصة ekhtibar.moe.gov.sa مدرستي للاختبارات المركزية (المتوسطة – الثانوية)

منصة ekhtibar.moe.gov.sa مدرستي لاختبارات تعزيز المهارات الذي اطلقته وزارة التربية والتعليم منذ الأسبوع الثاني من انطلاق العام الدراسي، حيث بدأت الاختبارات بالمرحلة الابتدائية وبدا بالأسبوع الثاني المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي، وفي اليوم الأخير من الاختبارات والذي تقرر له أن يكن في منتصف سبتمبر 2021 الموافق 7 صفر 1443.

اقتراب انتهاء الاختبارات المركزية

وكان الهدف الأساس للاختبارات المركزية التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم هي اختبار وقياس قدرات الطلاب ومدى استيعابهم لأساسيات التعليم في المجالات الرياضية واللغوية والعلمية كذلك، حيث كان عامين من التعليم الرقمي الذي تراجع فيه مستوى عدد من الطلاب، وأرادت الوزارة قياس قدرات الطلاب ليتم تطبيق البرامج التعليمية الحديثة لهذا العام، والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم تحت إشراف السيد وزير التعليم بالمملكة لعام 1443.

اختبارات تعزيز المهارات عبر برنامج مايكروسوفت تيمز

تقترب الاختبارات التي تسمية بالاختبارات المركزية أو اختبارات تعزيز المستوى للطلاب 1443، حيث يقوم طلاب المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي اليوم بالدخول على البرنامج الرقمي مايكروسوفت تيمز لأداء الاختبارات والتي تستمر لمدة 24 ساعة منذ بداية الاختبارات، ليكون هنالك الوقت الكافي للطالب لمراجعة الحلول والتفكير الجيد قبل تسجيل الخروج من البرنامج الرقمي، ويأتي ضمن البرامج الرقمية التي قامت وزارة التعليم باعتمادها منذ ما يزيد عن عامين، بعد إطلاقها لنظام نور ومنصة مدرستي وأيضا برنامج الحضور في الفصل والاختبارات التفاعلية.

نجاح الاختبارات الرقمية

تابع المعلم بشكل جيد دخول الطلاب من الفصل على الاختبارات المركزية، والتي كانت عبر البرنامج الرقمي مايكروسوفت تيمز، وحضر جميع الطلاب بالأسبوع الثاني بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بداية احتساب الغياب للطلاب المغير محصنين ضد فيروس كرونا، فبعد متابعة بعضهم للاختبارات من المنزل، تم متابعة الجميع للاختبارات من الفصل، وقد سجل الطلاب الدخول جميعهم عبر المنصة وتشير المؤشرات الأولى لتصحيح اختبارات المرحلة الابتدائية على ارتفاع مستوى حلولهم لقياس القدرات العلمية واللغوية وكذلك المهارات والقدرات الرياضية.

جميع الصفوف الدراسية موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الهجري موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الميلادي الصف الثاني والثالث الابتدائي الأحد 28 محرم 1443 5 سبتمبر 2021 الرابع والخامس الابتدائي الإثنين 29 محرم 1443 6 سبتمبر 2021 الصف الرابع والخامس الابتدائي الثلاثاء 30 محرم 1443 7 سبتمبر 2021 السادس الابتدائي الأربعاء 1 صفر 1443 8 سبتمبر 2021 الصف السادس الابتدائي الخميس 2 صفر 1443 9 سبتمبر 2021 الأول والثاني متوسط 5 صفر 1443 12 سبتمبر 2021 الأول والثاني متوسط 6 صفر 1443 13 سبتمبر 2021 الصف الثالث متوسط وأول ثانوي 7 صفر 1443 14 سبتمبر 2021 الثالث متوسط وأول ثانوي 8 صفر 1443 15 سبتمبر 2021

جدول الاختبارات المركزية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) منصة مدرستي الرقمية

يقوم الطلاب بالدخول بعدد من الطرق، حيث يمكنهم الدخول من خلال حساب الطالب من منصة مدرستي الرقمية التي كان لهم عليها حساب منذ العام الماضي، أو يمكن إنشاء حساب جديد هذا العام بالرقم السري ورقم الهوية، ثم يتوجه الطالب لمنصة الاختبارات أو يمكن الدخول مبار على رابط منصة الاختبارات، بينما يمكن الدخول من برنامج مايكروسوفت تيمز بالإيميل الخاص بالطلاب.

تسجيل الاختبارات المركزية للطالب طريقة تسجيل مايكروسوفت تيمز للمعلم يتم دخول التطبيق من متصفح جوجل. يتم كتابة الاسم ورقم المرور في صفحة اختبارات مايكروسوفت تيمز يقوم الطالب بتسجيل الدخول. يفتح للطالب صفحة تبين له وجود درس للمعلم فيقوم بالتسجيل فيه. كما يمكن للطالب الدخول في محادثات جماعية بين الطلاب. تبدا الخطوات بالدخول على البرنامج من خلال متصفح جوجل. يتم إدخال اسم المستخدم عند فتح صفحة التسجيل. يبدأ الطالب كتابة كلمة المرور في منصة مدرستي أيضا إلى برنامج مايكروسوفت تيمز. يتم تسجيل الدخول. تفتح للمعلم الفصول المسندة إليه من مدرستي.

منصة ekhtibar.moe.gov.sa مدرستي

ويكون اليوم هو اليوم قبل الأخير للاختبارات المركزية، وذلك حسب الجدول المرر لاختبارات الطلاب، على تنتهي الاختبارات غدا الخميس الموافق 15 سبتمبر 2021.