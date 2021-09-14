طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1443 | الشروط

تتركز عمليات البحث من الكثير من المواطنيين حول طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد في المملكة العربية السعودية وهي منصة إلكترونية خيرية تتركز جهودها في توصيل التبرعات من المتبرع لمن يستحق التي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لذلك يبحث المواطنيين عن منصة احسان بهدف الحصول على الدعم المالي أو من أجل التبرع في المنصات الوطنية لكل مستفيد منها، سنتعرف على الطريقة وأيضًا أهم الشروط اللازمة للتسجيل في منصة إحسان أو التقديم للتبرع.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

منصة احسان هي منصة وطنية سعودية قامت بإنشائها حكومة المملكة العربية السعودية للتنطيم العمل الخيري وجمع التبرعات والزكاة تحت مظلة واحدة.

توفر منصة إحسان الخيرية أعلى معايير الثقة والأمان للمتبرع وصمان وصول التبرعات لمن يستحق.

يتم العمل في منصة احسان ehsan تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

يحصل من يقوم بعملية التسجيل منصة إحسان كمستفيد على تمويل لمشروعات صغيرة ومساعادات شهرية وبرامج عدة سنتعرف عليها.

مميزات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

تمتلك منصة احسان ehsan الإلكترونية العديد من المزايا، والتي سوف نقوم بذكرها على النحو التالي:

يمكن لأي مواطن أو مقيم التسجيل في المنصة، طالما تتوافر فيه شروط الإنضمام.

تقدم دعم مادي للمواطنين.

تساهم في حل مشكلة غلاء المعيشة.

اختيار المستفيد من التبرع يتم عن طريق المتبرع.

إدارة المنصة تتم بعناية شديدة وبشفافية تامة.

يعطى للمتبرعين تقاريرعن الأشخاص المستفيدين من التبرع.

معلومات الأشخاص في المنصة تحفظ في سرية تامة.

المنصة مزودة بخدمة التبرع السريع.

شروط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

الآن قد تتساءل، هل هناك شروط لكي يتم قبولك في التسجيل بمنصة إحسان؟

والحقيقة نعم، أنت كمسفيد لابد أن تتوافر بعض الشروط الخاصة حتى يتم إنضمامك للمنصة، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

أن تكون من ضمن المواطنين السعوديين.

أما إذا كنت خارج المملكة وترغب في التسجيل، فلابد من وجود رقم هاتف سعودي خاص بك.

التواصل لابد وأن يكون من قبل المنصة بين المتبرع.

وجود بريد إلكتروني خاص بك لإتمام عملية التسجيل.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1443

بعد أن ذكرنا ما هي منصة إحسان الإلكترونية والمزايا التي تتمتع بها المنصة، سنتعرف على طريقة التسجيل في منصة احسان الخيرية كمستفيد أو إجابة سؤال كيف اسجل في منصة احسان كمستفيد؟

أولًا: يجب التسجيل في المنصة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال اتباع خطوات التسجيل التالية:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إحسان الخيرية.

من صفحة الموقع الرئيسية، انقر على الثلاث شرط في أعلى اليمين.

ثم قم باختيار خدمة “إنشاء حساب” من أسفل.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم – البريد الإلكتروني).

ثم قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك.

أدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة له، والذي تجده في الصورة أمامك.

ثم اضغط على “إنشاء حساب جديد”.

انتظر انتهاء التحميل حتى يتم تفعيل حسابك الخاص.

وبهذا تكن الآن من ضمن أعضاء منصة احسان كمستفيد ويجب عليك العودة إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول.

ثانيًا: بعد القيام بتنفيذ طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد ستقوم بتوجه إلى أقرب جمعية خيرية معتمدة من المنصة لتقوم بتقديم بها.

ثالثًا: ثم ستقوم بتقديم كافة البيانات والأوراق التي تثبت حقك كمستفيد والأيميل الذي سجلت به على منصة إحسان.

رابًعا: ستقوم الجمعية بدراسة الحالة وفحص الأوراق والتأكد من الاستحقاق (في خلال 48 ساعة عمل) وفي حالة قوبلك سيتم إدراج اسمك بشكل تلقائي على قاعدة بيانات منصة إحسان كمستفيد بشكل شهري حسب البرنامج الذي يناسب حالتك.

سيتم إعلامك من قبل الجمعية الخيرية على هاتفك أو ايميلك خلال 48 ساعة ومن هنا يمكنك بكل سهولة متابعة حسابك ومستحقاتك المالية من خلال منصة إحسان بسهولة.

ولكن هل كل الجمعيات الخيرية مسجلة في منصة إحسان؟

كما تعرفنا فإن التسجيل في منصة إحسان كمستفيد يتطلب جمعية مشتركة في البرنامج وليس كل الجمعيات مشتركة.

يمكنك التأكد من خلال التواصل عبر رقم منصة احسان بشكل مباشر على الرقم 8001247000.

إذا طان لديك أي استفسارات خاصة بعلية تسجيل منصة إحسان كمستفيد يمكنك التواصل معهم على [email protected]

طريقة التبرع في منصة إحسان الخيرية

بعد أن تعرفنا على كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد وكنت ترغب في تقديم التبرعات للمواطنين عن طريق المنصة، وتتساءل كيف يمكنك التبرع، فالآن تعرف على خطوات التبرع في منصة احسان الإلكترونية:

أولاً الدخول إلى موقع منصة إحسان.

من الجهة الرئيسية قم بتحديد خيار “متبرع”.

ثم حدد المجال الذي ترغب في التبرع له.

انتظر انتهاء تحميل الصفحة، ثم يعرض لك تفاصيل حالة المستفيد من بياناته ورقمه وحالته والمبلغ المطلوب، وتذكر أنه يتم التبرع بالريال السعودي فقط.

ثم قم بإدخال بياناتك الخاصة وتأكد منها جيداً.

هذه هي طريقة التبرع في منصة إحسان الخيرية عبر الانترنت في أقل من ربع ساعة.

وبذلك نكون قد تعرفنا في هذا المقال على إجابة سؤال كيف اسجل في منصة إحسان كمستفيد وشروط التسجيل.