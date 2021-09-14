روسيا: المشروع الأمريكى فى أوكرانيا يسعى للضغط على موسكو

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المشروع الأمريكى لإرساء الديمقراطية فى أوكرانيا ما هو إلا محاولة للضغط على روسيا وخلق وضع غير مستقر فى المنطقة.





وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أضافت زاخاروفا: "إنهم يقدمون لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى، المال للدعم، فقط من أجل تحقيق هدفهم الأساسى مجددًا - الضغط على روسيا والترويج، لما يسمونه بالديمقراطية، فى جميع أنحاء العالم". وأكدت زاخاروفا، على أن المنصة الرئيسية المستهدفة عبر هذا المفهوم، هى روسيا. وتابعت: "هذه أداة تستخدمها الولايات المتحدة لكبح بلادنا، ولخلق حالة من عدم الاستقرار حتى تتمكن دائما باتهامنا بذنب ما". وشددت المتحدثة الروسية على أنه "لم يتم عمل أى شىء لصالح الشعب الأوكرانى. تم عمل كل شىء ضد مصالح شعب هذا البلد".

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