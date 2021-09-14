عاجل.. تظاهرات فى قندهار ضد طالبان احتجاجا على مطالبة سكان مغادرة منازلهم

جدة - نرمين السيد - وبحسب "رويترز" فأن طالبان أصدرت مذكرات بطرد 3000 عائلة من منازلهم فى قندهار، مشيرة إلى أن أوامر الطرد شملت أسر أعضاء سابقين فى الجيش والأمن.

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