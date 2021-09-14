لبنان يوقع عقدًا لإجراء تدقيق جنائى للبنك المركزى

جدة - نرمين السيد - أعلن غازى وزنى، وزير المالية فى الحكومة اللبنانية السابقة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة فى البلاد ستوقع عقداً بشأن التدقيق الجنائى للبنك المركزى فى غضون بضعة أيام، مع شركة "ألفاريز آند مارسال".





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد شكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتى حكومة جديدة فى لبنان، يوم الجمعة، حيث جرى اختيار يوسف خليل وزيرًا للمالية. وكان التدقيق وصل إلى طريق مسدود العام الماضى، عندما انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" فى نوفمبر، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التى تحتاجها من البنك المركزى.

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