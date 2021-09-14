السلطات النيجيرية تعيد القبض على أكثر من 100 سجين فروا من سجن وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم مصلحة السجون النيجيرية، فرانسيس إينوبور، "لدينا نحو 108 من السجناء الذى أعدنا اعتقالهم"، مضيفا أنه مع مرور اليوم سيزداد الرقم بالتأكيد.
ولفت إينوبور، إلى أنه تم الشروع فى العديد من العمليات من أجل التأكد من إعادة القبض على جميع السجناء الفارين.
وكان مسلحون شنوا هجوما مسلحا على سجن مدينة كابا بولاية كوجى وسط نيجيريا، قُتل خلاله 4 جنود وأصيب آخرون، وأسفر عن فرار 240 سجينا.
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