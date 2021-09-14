فلسطين: عباس لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفى تصريحات للإذاعة الرسمية "صوت فلسطين"، أضاف المالكى: "قرر السيد الرئيس عدم السفر إلى نيويورك هذا العام، والاكتفاء بتسجيل خطابه عبر الفيديو، بحيث سيتم نقله وبثه فى الرابع والعشرين من هذا الشهر".
وتابع: "كما تعلمون ظروف جائحة كورونا فى الأمم المتحدة ليست بالسهلة، والأوضاع فى مدينة نيويورك تحديدًا أوضاع صعبة".
ومضى قائلاً: "الرسائل التى وصلتنا من الأمم المتحدة وأيضًا من حكومة الولايات المتحدة لا تحبذ حضور القادة إلى نيويورك بسبب هذه الأوضاع".
وأضاف: "طلبنا من المجتمع الدولى الانتباه إلى هذا الخطاب والاستماع إليه جيدًا لأنه يحمل الكثير من القضايا التى يجب على المجتمع الدولى أن يستمع اليها، ويتعامل معها بكل مسؤولية"، دون الإشارة إلى نفاصيل هذا الخطاب.
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