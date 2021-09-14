جدة - نرمين السيد - وتسبب الإعصار فى هطول أمطار غزيرة تهدد بحدوث فيضانات فى "هيوستن" وأجزاء من "لويزيانا" التى مازالت تتعافى من إعصار إيدا الذى ضربها قبل أسبوعين. يشار إلى أن إعصار "نيكولاس" يعد ثامن إعصار استوائى يضرب الولايات المتحدة هذا العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعصار نيكولاس يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.