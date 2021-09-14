طريقة التسجيل فى التحقيق الجنائي للنساء فى السعودية

اصبحت الجامعات فى المملكة العربية السعودية تتيح للطالبات التخصص فى التحقيق الجنائي وذلك بعد أن كان يقتصر على الذكور فقط. كما أن يهتم بشكل كامل في تخصص التحقيق الجنائى بملاحقة المجرمين حيث انة هذا المجال يعتمد بشكل كامل على البحث والحصول على دليل واضح من مسرح الجريمة. وبعد ذلك يتم تقديمه للعدالة من أجل معرفة الجاني ومعرفة أسباب ارتكابهم لتلك الجرائم ومراقبة سلوكهم للحفاظ على المجتمع وسلوكياته.

قم بالدخول إلي موقع الجامعة الرسمي الذي تريد التقديم والالتحاق به.

قد بالتوجه إلي خيار تقديم طلب جديد.

بعد ذلك ستظهر لك خانة البيانات قم بكتابة البيانات المطلوبة منك.

قم بـ كتابة البيانات قم باختيار التخصص الذي تريد دراسته.

بعد ذلك عليك تقديم كافة المستندات من خلال الضغط على ايقونة تقديم.

التسجيل فى التحقيق الجنائي للنساءشروط التخصص فى التحقيق الجنائي للفتيات

هناك بعض الشروط يجب تواجدها فى المتقدمة للالتحاق في تخصص العلوم الجنائية وهى التالى:

يجب على المتقدمة أن تكون جيدة فى اللغة الانجليزية.

علي المتقدمة ان تكون علي دراية كاملة بكافة القوانين والحقوق.

علي المتقدمة ان تقوم بحضور كافة المحاضرات بشكل مستمر.

يلزم على المتقدمة أن تمتلك قدرات خاصة ومتميزة في إيجاد الحلول والتحليل.

أن تمتلك المتقدمة مهارات تساعدها في التحقيق والدقة العالية في استخدام أدوات المختبرات.

جامعة الملك عبد العزيز في جدة.

الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة.

يمكنك التقديم في جامعة الامير سلطان الاهلية في الرياض.

جامعة الملك سعود في المجمعة.

جامعة الملك فيصل في الاحساء.

كلية دار الحكمة الاهلية للبنات في جدة.

جامعة ام الكرة بمكة المكرمة.

من ضمن الجامعات المميزة المتوفرة هي جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات في الرياض.

يمكنك التقديم في جامعة طيبة في المدينة المنورة.

الجامعات المتاح بها تخصص التحقيق الجنائي للفتياتمجالات الخبرة للتحقيق الجنائي في السعودية للفتيات

لكل طالبة حرية الاختيار فى المجال الذى تريده وهناك مجموعة مميزة ومختلفة من المجالات المتوفرة وهي: