لقد تم إصدار تحديثات من قبل هيئة الطيران المدني إلى جميع شركات الطيران في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل تعديلات إلى الإجراءات التي تتم إلى القادمين للمملكة العربية السعودية سواء بالنسبة إلى الوافدين أو المقيمين في السعودية، وذلك بغرض أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا الذي أثر على العالم أجمع.

تحديثات هيئة الطيران المدني على إجراءات دخول المملكة العربية السعودية

لقد تم عمل بعض التحديثات من قبل هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في أن يتم زيادة الإجراءات والاحتياطات التي يتم اتخاذها بعد دخول المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بغرض أن يتم الحد من انتشار وباء كورونا المستجد والمحافظة على صحة الجميع والوقاية من انتشاره، وتتمثل هذه التحديثات فيما يلي:

الحاصل على جرعة واحدة

بالنسبة إلى القادم الذي يكون قد حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا الذي تم اعتمادة في السعودية، فلابد أن يقوم بعمل فحص PCR وأن تكون العينة التي أخذت منه في فترة لا تزيد عن 72 ساعة.

عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية يتم وضعه في الحجر الصحي للتأكد من أنه لا يعاني من أي أعراض كورونا لمدة خمس أيام، وأن يقوم بعمل فحص كورونا في أول يوم وفي اليوم الخامس من الحجر، وعدم مغادرة الحجر الصحي قبل ظهور النتيجة.

لقاح كورونا الغير معتمد

أما المواطن الذي يكون حاصل على لقاح كورونا الغير معتمد فإنه يتم اتخاذ الإجراءات التي يتم اتخاذها بالنسبة إلى المواطن الحاصل على جرعة واحدة، ويجب أن يلتزم بمواعيد الحجر الصحي التي يتم تحديدها للمحافظة على صحة المواطنين.

المرافقين أقل من 18 سنة

بالنسبة إلى المسافر أقل من 18 سنة فيجب أن يتم عمل حجر صحي له، والذي يكون لمدة خمس أيام وعمل فحص كورونا له في اليوم الخامس، ويجب على المواطن أن يحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة المواطنين، والمرافقين أتم 18 سنة فإنه في هذه الحالة يتم عمل حجر صحي مؤسسي إلى المواطن.

لقد أكد المسؤولين أنه سوف يتم إتباع هذه الإجراءات بداية من يوم 23/9/2021 ميلاديًا الموافق 16/2/1443 هجريًا، ويجب على المواطن بعد الإنتهاء من فترة الحجر أن يكمل ما تبقى له من لقاح معتمد في المملكة العربية السعودية، وهذه الإجراءات من قبل هيئة الطيران المدني الغرض منها أن يتم المحافظة على صحة المواطنين.