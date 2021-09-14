طلب إساءة اختيار www.heac.gov.om بوابة القبول الموحد بوزارة التعليم العالي 1443

طلب إساءة اختيار www.heac.gov.om للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والجامعات في سلطنة عمان، وذلك عبر الدخول من جديد عبر بوابة الدخول الموحدة الخاصة بوزارة التعليم العالي، حيث كانت الفترة المقررة لتسجيل الطلاب كما تم الإعلان على صفحة البوابة من السادس وحتى الثاني عشر من شهر سبتمبر 2021.

وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان

بعد قيام الطلاب بالانتهاء من التعليم الثانوي وأيضا الديبلوم تم التوجه إلى التعرف على الجامعات المناسبة لهم، وتقوم وزارة التعليم العالي بتنظيم الدخول والتسجيل الإلكتروني عليها لكافة طلاب السلطنة، حيث تقوم برفع استيعاب الموقع ليقوم الطلاب بالدخول في الوقت المقرر لدخولهم جميعا للتسجيل في وقت واحد، وقد أتاحت الفترة المقررة لتسجيل الطلاب بينما قامت أيضا بفتح باب التسجيل من جديد لتقديم طلبات إساءة الاختيار.

بوابة القبول الموحدة

هي البوابة الرئيسية لتقديم وتسجيل الطلاب في التعليم العالي لدخول الجامعات العمانية حيث تستقبل طلبات الطلاب الخريجين من الثانوي العام والتعليم الفني لدخول التعليم العالي، حسب الدرجات المقدمة من الطلاب وأيضا حسب الشواغر المتاحة في كل جامعة، بما يرفع أرقام القبول او يقللها، كما تتيح الوزارة أيضا تقديم طلبات إساءة الاختيار.

يتم أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد يقوم الطالب باختيار وصلة خدمات القبول المساندة يتم اختيار ايقونة خدمات طلب أساءه الاختبار يتم إدخال رقم المستخدم والرقم السري. يقوم بتسجيل الدخول. يمكن تغيير اللغة للغة العربية. يقوم بإضافة البيانات المطلوبة. يتم كتابة رقم المستخدم والرقم السري. يضغط على دخول. تظهر خيارات للطالب يقوم بمشاهدة الخيارات تفتح شاشة إدخال الرغبات. يختار الطالب شاشة البرامج المطروحة لمعرفة البرامج الدراسية التي عليه التقدم إليها. ينصح بكتابة الخيارات في ورقة خارجية. يتم الدخول على لوحة التحكم للدخول على وصلة أخرى. يقوم بالدخول على شاشة البعثات الخارجية والمنح. يمكنه الان إدخال الرغبات التي يرغب بها. يتم كتابة إضافة برامج، وبعد العشر خيارات يتم يتم اختيار إضافة برنامج جديد. يقوم بالتأكد منها ثم تسجيل الخروج.

طريقة تقديم وتسجيل طلب إساءة اختيار www.heac.gov.om بوابة القبول الموحد