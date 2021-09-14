أخبار اليمن : أمطار متوقعة على 9 محافظات يمنية

أمطار متوقعة على 9 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والساحلية والهضاب وأجزاء من الصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية ، إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تصاحبها العواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية وخاصة على محافظات لحج ،تعز، إب، الضالع ،ريمة ، غرب ذمار ،المحويت وحجة.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وغرباً إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وذكر المركز أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها وكذلك على أجزاء من صحاري المهرة وحضرموت.

ولفت المركز إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية .

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه من انخفاض الرؤية الأفقية في المنعطفات والمنحدرات الجبلية، ومن الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في عتق : 2.6 ملم، صرفيت-المهرة : 0.4، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

(سبأ)

