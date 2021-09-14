مأساة فيروس كورونا تجلت في قصة "حزينة"، لعائلة أميركية، تيتمت أطفالها الخمسة في غضون شهر واحد.
القصة بدأت في أغسطس، عندما أصيبت ممرضة الولادة بكاليفورنيا، ديفي ماسياس، بفيروس كورونا وهي حامل في شهرها السابع، بطفلها الخامس، قبل أن تعدي زوجها دانيال ماسياس بالفيروس.
وساعد الأطباء ديفي ماسياس، 37 عاما، في ولادة المولود مبكرا بعملية قيصرية لكنها توفيت خلال الولادة قبل أن تتمكن من مقابلة طفلها.
أما دانيال ماسياس فكان يعالج في نفس المستشفى عندما علم بولادة ابنته قبل أن يموت هو الآخر متأثرا بمضاعفات الفيروس بعد أقل من أسبوعين من وفاة زوجته، تاركا الطفلة المولودة حديثا بلا والدين أو اسم.
ووفقا لموقع "سي إن إن" لم يتم تطعيم الزوجين، الذين توفيا في غضون أسبوعين، تاركين وراءهما أطفالا تتراوح أعمارهم بين 3 أسابيع و8 سنوات.
وقالت الجدة والدة الأب: "لم يكن الأمر أنهم لا يريدون التطعيم - لقد خططوا لذلك، لكنهما وعند معرفة وفاتهم، كانت الجدة تيري ماسياس مسؤولة عن إخبار أحفادها. قالت ماسياس إن الصبي البالغ من العمر 8 سنوات والفتاة البالغة من العمر 5 سنوات أدركا أن والديهما قد رحلوا.
ووفقا للموقع، فإن الزوجين كانا "مهووسين" بالنظافة، خلال فترة جائحة كورونا، لكن كل ذلك لم يمنع "قدرهم المحتوم".
ووفقا للجدة، كان الزوجين حريصين على "مسح الأسطح للبضائع، والاستحمام بعد العمل، والتسوق إلكترونيا للمنتجات الغذائية، لكن هذا لم يمنعهم من الإصابة بالفيروس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مأساة كورونا.. ولدت الطفلة بلا والدين أو اسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.