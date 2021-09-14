الصحة البريطانية توصى ببدء برنامج لمنح جرعة معززة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية، قد طالبت فى وقت سابق، الدول الغنية التى تمتلك مخزون أكبر من لقاح فيروس كورونا بتأجيل الجرعات المعززة، حيث اعترض رئيس المنظمة تادروس أدنوم جبريسيوس، على مشاريع الجرعات الثالثة فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه لن يصمت إزاء احتكار الدول الغنية وشركات الأدوية الكبرى للقاحات فيروس كورونا، بينما يتركون للدول الفقيرة الفتات من هذه اللقاحات.

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