زعيمة ميانمار تعود للمحكمة بعد تعافيها من وعكة صحية

جدة - نرمين السيد - عادت زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشى، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة بعد غيابها أمس الإثنين بسبب وعكة صحية، حسبما أعلن محامى الدفاع الخاص بها، مضيفًا أنها بدت فى حالة جيدة، وتشعر ببعض الدوار فقط.





وتجرى محاكمة سو تشى، 76 عامًا، حاليًا، فى عدة اتهامات منذ الإطاحة بها فى انقلاب أول فبراير الماضى، ولم تتمكن سو تشى من المثول أمام المحكمة أمس بسبب شعورها بدوار، قال فريقها القانونى إنه نتج عن دوار الحركة أثناء نقلها بسيارة من مقر إقامتها الجبرية، الذى لم يتم الكشف عنه إلى المحكمة.

وحسبما نقلت "رويترز"، قال كبير محامى زعيمة ميانمار، خين مونج زو، فى رسالة نصية إنها بدت بحالة جيدة، لكنها قالت إنها ما زالت تشعر ببعض الدوار.

وتواجه زعيمة ميانمار، الحاصلة على جائزة نوبل، عدة اتهامات منها انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا وامتلاك أجهزة لاسلكى بشكل غير قانونى، وقبول رشاوى، والتحريض على إثارة الفزع العام، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.