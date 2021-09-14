قضية انفجار مرفأ بيروت.. أمر قضائي بضبط حسان دياب

طلب المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت، إحضار رئيس الوزراء السابق، حسان دياب، كمدعى عليه للمثول أمامه الاثنين المقبل.
وجاءت أوامر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بإحضار رئيس الوزراء السابق، بعد امتناعه عن الحضور في جلسة سابقة.
ولم يمثل دياب امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولم يحضر محاميه إلى الجلسة السابقة، وأرجئت الجلسة مع ذياب إلى 20 سبتمبر المقبل لحضوره واستجوابه.
ويقول متابعون لملف التحقيقات إن السلطة في لبنان تعمل على إنهاء التحقيقات الجارية في قضية انفجار مرفأ بيروت والإفلات من العقاب.
وفي وقت سابق، نقل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي قوله إن "التحقيق مستمر وهناك عدة أطر ووسائل قانونية لاستدعاء واحضار المدعى عليهم".
وأكد الأهالي بعد الاجتماع دعمهم الكامل لعمل القاضي والإجراءات التي يتخذها، كما توعدوا بتصعيد تحركاتهم في حال استمرت عرقلة التحقيقات في القضية.
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