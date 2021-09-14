وزير خارجية اليمن: يجب تصنيف الانقلاب الحوثى كانتهاك خطير لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير اليمنى إلى أنه يجب تصنيف الانقلاب الحوثى كانتهاك خطير لحقوق الإنسان. وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس الإثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

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