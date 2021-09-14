البنك الدولى: تغير المناخ قد يدفع 216 مليون شخص للهجرة بحلول عام 2050

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع الرؤية الإماراتى، وجد التقرير، أن "الآثار البطيئة لتغير المناخ" على توافر المياه وإنتاجية المحاصيل وارتفاع مستوى سطح البحر، ستضع سبل عيش الإنسان تحت ضغط متزايد.

ووجد التقرير أن "الهجرة الداخلية المدفوعة بالمناخ يمكن أن تتصاعد فى العقود الثلاثة المقبلة"، ما يضرب "أفقر المناطق وأكثرها ضعفاً" ويهدد بعكس مسار مكاسب التنمية.

ووفقاً لتوقعات التقرير، يمكن أن تشهد إفريقيا نزوح ما يصل إلى 86 مليون شخص بسبب تداعيات المناخ بحلول عام 2050، إلى جانب توقعات بنزوح 49 مليون شخص فى شرق آسيا والمحيط الهادئ، و40 مليون شخص فى جنوب آسيا.

وقالت معدتا التقرير كانتا ريجاد وفيفيان كليمنت، إن تغير المناخ قد يجبر الأشخاص على الهجرة تحت ضغط المحنة. ويمكن أن تشهد البلدان ظهور بؤر ساخنة للهجرة المناخية، فى وقت مبكر عام 2030.