وزير خارجية حكومة طالبان: لا أعرف معنى حقوق الإنسان التى يتحدثون عنها

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الأفغانى، نواجه تحديات فى كافة أنحاء أفغانستان، لكننا نسعى لتوفير الخدمات والفرص للمستثمرين، كما أن الوضع الأمنى تحسن وبإمكان النازحين العودة، مشيرا إلى أن أى شخص يمكنه دخول أو مغادرة أفغانستان شرط امتلاكه للوثائق.
وأضاف، نسيطر على كامل أفغانستان ولا يوجد أى معارك فقد سيطرنا على معظم الولايات الأفغانية بدون أى مقاومة، كما نرفض الضغوط الخارجية على بلادنا.
وتابع، بأن الشعب الأفغاني عانى بعد 4 عقود من الحرب وسوف ننسق مع الدول التى ترغب بمساعدة أفغانستان.
وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، قال لا أعرف معنى حقوق الإنسان التى يتحدثون عنها بالخارج، بحسب "العربية".
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