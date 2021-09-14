الرئاسى الليبى يعتمد 28 سفيرا لليبيا فى عدة دول ومنظمات دولية

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جدة - نرمين السيد - وكان رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، التقى أمس الإثنين، مع النائبين موسى الكونى وعبد الله اللافى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لبحث آخر المستجدات السياسية، وعدد من القضايا على الساحة المحلية.
وتناول اللقاء العديد من الملفات المهمة، فى مقدمتها الانتخابات المقبلة، والمصالحة الوطنية، وبحث سبل استمرار الخطوات الكفيلة بإنجاح هذه الملفات الهامة.
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