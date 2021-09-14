سانا: قوات أمريكية تنفذ إنزالاً جوياً وتختطف شخصين من شمال شرق سوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "سانا"، قالت مصادر محلية، إن "طائرة حوامة أمريكية نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جويًا، بمساندة مجموعة من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) على أطراف مدينة الحسكة الشمالية".
وأضافت المصادر، أنه تمت مداهمة منازل فى المنطقة، واختطاف مدنيين اثنين، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، إلا أنها لم تتطرق الوكالة إلى هوية الشخصين.
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