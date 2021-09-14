القضاء اللبنانى يصدر مذكرة إحضار جديدة بحق حسان دياب فى قضية مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وطالب المحقق العدلى، بإحضار حسان دياب كمدعى عليه للمثول أمامه الإثنين المقبل، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وسبق أن وجه المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت القاضى طارق البيطار، اتهامات بـ"التقصير الجنائى" لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و4 وزراء سابقين وقيادات أمنية.

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