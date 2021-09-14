بغداد تحتضن مؤتمرًا دوليًا لاسترداد الأموال المنهوبة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان صحفى، قالت هيئة النزاهة العراقية، التى تتولى مهمة تنظيم المؤتمر إلى جانب وزارة العدل، إن المؤتمر الذى يستمر على مدار يومين، سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وبمشاركة أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية وعدد من ممثلى جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مكافحة الفساد.

وأوضح البيان، أن المؤتمر سيعالج مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.

ومن المقرر أن يشهد عقد ورش عمل مشتركة وتقديم أوراق عمل بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التى تواجه الجهات الرقابية الوطنية فى مسألة استرداد المدانين والأصول والأموال التى تهرب خارج حدود بلدانها.

كما يبحث المؤتمر الحلول التى يمكن أن تسهم فى إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد، بقرارات الاتفاقيات الأممية والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون فى إعادتها إلى بلدانها الأصلية. ويأمل القائمون على تنظيم المؤتمر فى المؤتمر فى الخروج بجملة من المقررات والتوصيات والمبادرات لاستعادة الأمول المهربة.

وفى إشارة إلى حجم الأموال العراقية المهربة من العراق، كشف الرئيس العراقى برهم صالح، مؤخرًا، عن أنها تصل إلى 150 مليار دولار.