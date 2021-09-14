أمين الجامعة العربية يهنئ ميقاتى بتشكيل الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اتصال هاتفى، الرئيس نجيب ميقاتى بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيا له التوفيق فى الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين.





وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن الأمين العام أعرب للرئيس ميقاتى عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان فى الظرف الصعب الحالى إلى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتى يتطلع إليها الشعب اللبنانى. وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.

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