الاتحاد الأوروبى: لا خيار أمامنا سوى التعامل مع طالبان

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل، إنه لا خيار أمامنا سوى التعامل مع طالبان ولكن ذلك لا يعنى الاعتراف بها، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكانت هيئة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى، قد أصدرت فى وقت سابق بيان منتقدا حكومة طالبان قائلا: "يعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه لتعيين حركة طالبان يوم 7 سبتمبر حكومة مؤقتة لأفغانستان. تشكيلة هذه الحكومة لا تتوافق مع الوعود التى أعلنتها طالبان والحاجة لتشكيل حكومة شاملة تعكس التعددية السياسية والدينية والعرقية لأفغانستان".