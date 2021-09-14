نيجيريا تسجل نحو 70,000 إصابة بالكوليرا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات النيجيرية، تسجيل نحو 70,000 إصابة بالكوليرا حتى الـ 5 من سبتمبر الحالى، فى 25 ولاية من إجمالى عدد ولايات الدولة البالغ 36، وفى العاصمة أبوجا.





وبحسب مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، فأن الأطفال بين سن 5 و14 هم الفئة العمرية الأكثر تضررا، ويبلغ معدل الوفيات من حالات الإصابة 3.3%، وهو ما يزيد عن ضعف معدل الوفيات الناتجة عن كوفيد-19، والبالغ 1.3%. وتوفى 2.323 شخصا على الأقل بسبب ما يشتبه أنه الإصابة بالكوليرا هذا العام، ولكن هناك مخاوف من أن يكون هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي، نظرا لأن العديد من المجتمعات المتضررة يقع فى مناطق يصعب الوصول إليها. والولايات الشمالية هى الأكثر تضررا، حيث تتسبب الفيضانات وسوء الصرف الصحى فى زيادة خطر انتقال العدوى.

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