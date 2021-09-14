تسعي حكومة المملكة دائماً إلي تطور نظم الوزارات وخاصة وزارة الداخلية ، وذلك سعياً منها لضبط النظام في المملكة ، وبما أن إدارة المرور من أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية ، فإن سعي المملكة الدائم نحو ضبط النظام في السير والمرور ، ينصب دائماً علي تطوير وحكم القوانين لضبط النظام وردع المخالفين للحد من الحوادث والحفاظ علي حياة المواطنين والأمن العام بصورة أوسع ، ومن هذا المنطلق نستعرض لكم أخر تطورات المخالفات المرورية بالمملكة والتغيرات المرتقبة ، حيث أنه من المتوقع صدور آليات جديدة لتحصيل المخالفات ، وضوابط مستحدثه في سياسة المخالفات المرورية وطريقة استخلاصها ، وقوانين قد تصل إلي محاكمة مخالفي المرور غير الملتزمين بالسداد ، لذا يمكنكم الإطلاع علي سجل المخالفات المرورية ، والاستعلام عنها للسداد في أقرب فرصة قبل انتهاء فترة السماح.المخالفات المرورية بالمملكة والتغيرات المرتقبة
في ظل التطورات التي ستشهدها أنظمة مخالفات المرور بالمملكة ، أصبح لزاماً علي كل من المقيم والمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية لسدادها قبل انتهاء مدة السماح ، عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلي حساب المستخدم في منصة أبشر الرقمية.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر أفراد.
- وضع الرمز المرسل علي الجوال.
- أو يتم إنشاء حساب ابشر لك قبل استكمال عملية السداد.
- بعد الدخول ، عليك اختيار أيقونه المخالفات المرورية.
- ثم تقوم باختيار المخالفات المرورية الغير مسددة.
- بعدها يتم الضغط علي زر عرض لعرض بيانات المخالفات المرورية.
- بعد ذلك اختيار المخالفة التي نريد سدادها والضغط علي سداد.
تداولت مصادر عديدة أنباء تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات بالمملكة تخص :
- نظام ضبط المخالفات المرورية.
- آلية التحصيل للمخالفات.
- ضوابط إلزامية للسداد في الموعد المحدد.
- عقوبات رادعه علي التأخير في السداد قد تصل إلي الحبس.
- ضبط وضع المرور لأقصي درجة لتعزيز السلامة المرورية وخفض نسب الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.
- تفعل المادة الخامسة و السبعين من نظام المرور والتي تنص علي :
- في حال تراكم المخالفات دون سداد الغرامات ، يتم تنبيه المخالف من قبل الإدارة المختصة.
- عند تخطي إجمالي قيمة الغرامات الـ 20 ألف ريال ، أو مدة عدم سداد فوق الـ 6 أشهر يعطي المخالف 30 يوم للسداد.
- عند تجاوز فترة الثلاثون يوم السماحية يحال للمحكمة المختصة ، ويترتب عليه إيقاف الخدمات أو بعضها وما تراه المحكمة من عواقب أخري.
الوسوم
تسعي حكومة المملكة دائماً إلي تطور نظم الوزارات وخاصة وزارة الداخلية ، وذلك سعياً منها لضبط النظام في المملكة ، وبما أن إدارة المرور من أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية ، فإن سعي المملكة الدائم نحو ضبط النظام في السير والمرور ، ينصب دائماً علي تطوير وحكم القوانين لضبط النظام وردع المخالفين للحد من الحوادث والحفاظ علي حياة المواطنين والأمن العام بصورة أوسع ، ومن هذا المنطلق نستعرض لكم أخر تطورات المخالفات المرورية بالمملكة والتغيرات المرتقبة ، حيث أنه من المتوقع صدور آليات جديدة لتحصيل المخالفات ، وضوابط مستحدثه في سياسة المخالفات المرورية وطريقة استخلاصها ، وقوانين قد تصل إلي محاكمة مخالفي المرور غير الملتزمين بالسداد ، لذا يمكنكم الإطلاع علي سجل المخالفات المرورية ، والاستعلام عنها للسداد في أقرب فرصة قبل انتهاء فترة السماح.المخالفات المرورية بالمملكة والتغيرات المرتقبة
في ظل التطورات التي ستشهدها أنظمة مخالفات المرور بالمملكة ، أصبح لزاماً علي كل من المقيم والمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية لسدادها قبل انتهاء مدة السماح ، عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلي حساب المستخدم في منصة أبشر الرقمية.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر أفراد.
- وضع الرمز المرسل علي الجوال.
- أو يتم إنشاء حساب ابشر لك قبل استكمال عملية السداد.
- بعد الدخول ، عليك اختيار أيقونه المخالفات المرورية.
- ثم تقوم باختيار المخالفات المرورية الغير مسددة.
- بعدها يتم الضغط علي زر عرض لعرض بيانات المخالفات المرورية.
- بعد ذلك اختيار المخالفة التي نريد سدادها والضغط علي سداد.
تداولت مصادر عديدة أنباء تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات بالمملكة تخص :
- نظام ضبط المخالفات المرورية.
- آلية التحصيل للمخالفات.
- ضوابط إلزامية للسداد في الموعد المحدد.
- عقوبات رادعه علي التأخير في السداد قد تصل إلي الحبس.
- ضبط وضع المرور لأقصي درجة لتعزيز السلامة المرورية وخفض نسب الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.
- تفعل المادة الخامسة و السبعين من نظام المرور والتي تنص علي :
- في حال تراكم المخالفات دون سداد الغرامات ، يتم تنبيه المخالف من قبل الإدارة المختصة.
- عند تخطي إجمالي قيمة الغرامات الـ 20 ألف ريال ، أو مدة عدم سداد فوق الـ 6 أشهر يعطي المخالف 30 يوم للسداد.
- عند تجاوز فترة الثلاثون يوم السماحية يحال للمحكمة المختصة ، ويترتب عليه إيقاف الخدمات أو بعضها وما تراه المحكمة من عواقب أخري.
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