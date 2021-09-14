تسعي حكومة المملكة دائماً إلي تطور نظم الوزارات وخاصة وزارة الداخلية ، وذلك سعياً منها لضبط النظام في المملكة ، وبما أن إدارة المرور من أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية ، فإن سعي المملكة الدائم نحو ضبط النظام في السير والمرور ، ينصب دائماً علي تطوير وحكم القوانين لضبط النظام وردع المخالفين للحد من الحوادث والحفاظ علي حياة المواطنين والأمن العام بصورة أوسع ، ومن هذا المنطلق نستعرض لكم أخر تطورات المخالفات المرورية بالمملكة والتغيرات المرتقبة ، حيث أنه من المتوقع صدور آليات جديدة لتحصيل المخالفات ، وضوابط مستحدثه في سياسة المخالفات المرورية وطريقة استخلاصها ، وقوانين قد تصل إلي محاكمة مخالفي المرور غير الملتزمين بالسداد ، لذا يمكنكم الإطلاع علي سجل المخالفات المرورية ، والاستعلام عنها للسداد في أقرب فرصة قبل انتهاء فترة السماح.

المخالفات المرورية بالمملكة والتغيرات المرتقبة

في ظل التطورات التي ستشهدها أنظمة مخالفات المرور بالمملكة ، أصبح لزاماً علي كل من المقيم والمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية لسدادها قبل انتهاء مدة السماح ، عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلي حساب المستخدم في منصة أبشر الرقمية. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر أفراد. وضع الرمز المرسل علي الجوال. أو يتم إنشاء حساب ابشر لك قبل استكمال عملية السداد. بعد الدخول ، عليك اختيار أيقونه المخالفات المرورية. ثم تقوم باختيار المخالفات المرورية الغير مسددة. بعدها يتم الضغط علي زر عرض لعرض بيانات المخالفات المرورية. بعد ذلك اختيار المخالفة التي نريد سدادها والضغط علي سداد.

السياسات المتوقعة في نظام المرور بالمملكة

تداولت مصادر عديدة أنباء تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات بالمملكة تخص :