إيداع دعم الحقيبة والزي المدرسي للعام الدراسي الجديد 1443 في حسابات مستفيدي الضمان

إيداع دعم برنامج الحقيبة المدرسية للعام الدراسي الجديد 1443، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إيداع دعم برنامج الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، في حسابات المستفيدين البنكية، وهو دعم مقدم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل وفقاً لشروط معينة، يصرف لكي يعين هذه الأسر على تكاليف الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021، وهو شكل من أشكال الدعم المختلفة التي تحرص المملكة العربية السعودية على توفيره لأبنائها، حتى يتمكنوا من دخول العام الدراسي الجديد دون أي مشاكل، وتحرص المملكة دائماً على توفير الدعم اللازم لطلابها حتى يتفرغوا للعلم، ولذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، سنوافيكم برابط الاستعلام عن الدعم المقدم في برنامج الحقيبة المدرسية، وما هي شروط الحصول على الدعم وطريقة تسجيل حساب جديد.

إيداع دعم برنامج الحقيبة المدرسية

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ الدعم الخاص ببرنامج الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للعام الدراسي الجديد 1443، للفصل الدراسي الأول وذلك بعد توزيع الدعم على ثلاث فصول دراسية في حسابات المستفيدين، بشرط انتظام أبنائهم في الدراسة.

شروط الحصول على الدعم

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي يحصل الطالب أو الطالبة على دعم الحقيبة، وهذه الشروط كالتالي:

تسجيل الطالب فعلياً في إحدى مراحل التعليم المختلفة.

أرفاق مجموع الدعم السنوي الذي يحصل عليه الطالب.

لا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات ولا يزيد عن 18 عام.

استفادة ولي أمر الطالب من أحد برامج الضمان الاجتماعي.

تقديم بحث اجتماعي عن حالة المتقدم الاجتماعية.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

النقر على زر “موافق” وانتظار رسالة نصية على رقم الهاتف يوجد بها رقم تفعيل الحساب.

آلية التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية للاستفادة من الدعمبرنامج الحقيبة المدرسية

يعد برنامج الحقيبة المدرسية والزي المدرسي من البرامج الاجتماعية الهامة في المملكة العربية السعودية، والتي تحرص من خلاله وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير كافة مستلزمات الطلاب المدرسية للعام الدراسي الحالي، وهذا البرنامج مخصص للأسر المسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي، ويتم توزيع الدعم المالي في هذا البرنامج على الثلاث فصول الدراسية، ويستفيد منه كافة الطلاب في مراحل التعليم المختلفة ابتدائي إعدادي ثانوي، ولكن بشروط وضوابط معينة حتى يصل الدعم لمستحقيه.