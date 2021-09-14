منصة التيسير للتمويل الشخصي لتحقيق الأحلام الشخصية، حيث تعتبر منصة التيسير هي احدي المنصات المالية التي لها خبرة كبيرة في مجال الإقراض الشخصي للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تضع المنصة شعاراً خاصاً بها وهو “تلبية الاحتياجات وتحقيق الأحلام” للمواطنين الذين يرغبون في تنفيذ بعض الأمور الشخصية ولا يستطيعون، فمن خلال المنصة يتم منح المواطنين تمويلات شخصية سريعة بدون الاتفاق مع البنوك بدون تأخير وبدون إجراءات طويلة، ومن خلال هذه التمويلات يستطيع أي فرد تحقيقه هدفه الخاص سواء كان هذه الهدف هو شراء سيارة حديثة أو شراء فيلا أو منزل أو شراء أثاث جديد أو بغرض السفر أو التعليم وغيرها من الأمور الشخصية، لذا سنوضح لكم آليات الحصول علي تمويل شخصي من منصة التيسير للتمويل الشخصي.ماذا يميز الحصول علي تمويل منصة منصة التيسير؟
امتلاك تمويل بدون اتفاقية مع البنك يتم من خلال منصة التيسير التي لها مميزات تختلف عن البنوك المتواجدة داخل المملكة، ومن مزايا المنصة في التمويل:
- توافر جدولة مميزة وميسرة لأقساط التمويل تبدأ من عام وحتي 5 أعوام.
- توافر مبالغ تمويل تناسب العملاء لتصل الي 100.000 ريال.
- يتم إيداع مبلغ التمويل الذي يطلبها العميل خلال 24 ساعة.
- التمويل بدون تحويل الراتب وبدون موافقة الكفيل.
يتوفر الحصول علي تمويل شخصي لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بتوافر الشروط التي تم تحديدها من جانب المنصة، وهذه هي الشروط علي النحو التالي:
- راتب العميل يجب ألا يقل عن مبلغ 5000 ريال سعودي.
- 6 شهور هي مدة العمل التي يجب ألا تقل لأي عميل بأي جهة عمل.
- يجب ألا يقل العمر عند التقديم علي التمويل عن 21 عام.
- لابد وأن تكون الهوية سارية المفعول.
- توافر تقديم العنوان الوطني الخاص بالعميل.
- يجب تقديم كشف حساب بنكي عن مدة سابقة تصل الي 3 شهور فقط.
يمكن الحصول علي تمويل شخصي بأي مبلغ يختاره العميل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي وهو منصة التيسير والقيام بتسجيل طلب تمويل إلكتروني.
الوسوم
منصة التيسير للتمويل الشخصي لتحقيق الأحلام الشخصية، حيث تعتبر منصة التيسير هي احدي المنصات المالية التي لها خبرة كبيرة في مجال الإقراض الشخصي للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تضع المنصة شعاراً خاصاً بها وهو “تلبية الاحتياجات وتحقيق الأحلام” للمواطنين الذين يرغبون في تنفيذ بعض الأمور الشخصية ولا يستطيعون، فمن خلال المنصة يتم منح المواطنين تمويلات شخصية سريعة بدون الاتفاق مع البنوك بدون تأخير وبدون إجراءات طويلة، ومن خلال هذه التمويلات يستطيع أي فرد تحقيقه هدفه الخاص سواء كان هذه الهدف هو شراء سيارة حديثة أو شراء فيلا أو منزل أو شراء أثاث جديد أو بغرض السفر أو التعليم وغيرها من الأمور الشخصية، لذا سنوضح لكم آليات الحصول علي تمويل شخصي من منصة التيسير للتمويل الشخصي.ماذا يميز الحصول علي تمويل منصة منصة التيسير؟
امتلاك تمويل بدون اتفاقية مع البنك يتم من خلال منصة التيسير التي لها مميزات تختلف عن البنوك المتواجدة داخل المملكة، ومن مزايا المنصة في التمويل:
- توافر جدولة مميزة وميسرة لأقساط التمويل تبدأ من عام وحتي 5 أعوام.
- توافر مبالغ تمويل تناسب العملاء لتصل الي 100.000 ريال.
- يتم إيداع مبلغ التمويل الذي يطلبها العميل خلال 24 ساعة.
- التمويل بدون تحويل الراتب وبدون موافقة الكفيل.
يتوفر الحصول علي تمويل شخصي لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بتوافر الشروط التي تم تحديدها من جانب المنصة، وهذه هي الشروط علي النحو التالي:
- راتب العميل يجب ألا يقل عن مبلغ 5000 ريال سعودي.
- 6 شهور هي مدة العمل التي يجب ألا تقل لأي عميل بأي جهة عمل.
- يجب ألا يقل العمر عند التقديم علي التمويل عن 21 عام.
- لابد وأن تكون الهوية سارية المفعول.
- توافر تقديم العنوان الوطني الخاص بالعميل.
- يجب تقديم كشف حساب بنكي عن مدة سابقة تصل الي 3 شهور فقط.
يمكن الحصول علي تمويل شخصي بأي مبلغ يختاره العميل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي وهو منصة التيسير والقيام بتسجيل طلب تمويل إلكتروني.
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