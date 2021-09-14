فيديو "فلاش".. كيف تستفيد من كاميرا آيفون 12 برو ماكس؟

تمكنت شركة أبل من بيع أكثر من 100 جهاز من عائلة الآيفون 12 حتى الآن، إلا أنه يمكنك التعرف على خصائص كاميرا آيفون 12 برو ماكس من خلال برنامج فلاش.

الآيفون 12 برو ماكس لديه 3 عدسات، الأولى: عدسة واسعة جدا (Ultra wide lens) بقياس 13 مم وفتحة عدسة f/2.4، وعدسة ثانية بقياس 16 مم وفتحة عدسة f1.6. أما العدسة الثالثة هي (Telephoto lens) بقياس 65 مم، وفتحة عدسة f/2.2، وهي أكبر من العدسة السابقة التي كانت بمقياس 52 مم في الآيفون 11 برو ماكس. جودة الصور ممتازة وتمثيل الألوان واقعي جدا مع وجود مستشعر أكبر في الجهاز، التصوير في الإضاءة المنخفضة أصبح سهلا.

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