دبلوماسية أردنية تتولى منصبا رفيعا في الأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسية الأردنية سيما بحوث مديرية تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (Un women).

ووصف غوتيريش بحوث في بيان بـ"بطلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والفتيات" مضيفا انها ستدافع أيضا عن المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، فضلا عن كونها "مناصرة قوية لجودة التعليم وتخفيف حدة الفقر والحوكمة الشاملة".

وجاء نبأ تعيين سيما بحوث في هذا المنصب الأممي، بعدما أنهت مهامها السابقة ممثلة للأردن لدى الأمم المتحدة.

وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ولدى الدبلوماسية سما بحوث خبرة واسعة تزيد على 35 عاما على المستويين المحلي والدولي، إذ شغلت منصب المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الفترة من 2012 إلى 2016.

وكانت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الفترة من 2012 إلى 2016، والأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع التنمية الاجتماعية في جامعة الدول العربية، في الفترة من 2008 إلى 2012.

وفي الأردن، تولت سيما بحوث منصب رئيسة للمجلس الأعلى للإعلام من 2005 إلى 2008 ومستشارة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الفترة من 2003 إلى 2005.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية، موفق العجلوني، في مقال نشره في موقع "عمون" الإخباري المحلي أن تعيين بحوث في هذا المنصب لسمعة الأردن الطيبة واسهامات الأردن في القضايا الدولية في مداولات ومناقشات الأمم المتحدة بتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة اولاً.

وأضاف أن أسباب اختيار الدبلوماسية الأردنية تعود لخبرات بحوث "الوطنية والدولية والإقليمية الواسعة في الدفاع عن قضايا المرأة، وقدرتها في القيادية في بناء التوافقات والنهج التعاوني الذي يقدر إشراك أصحاب المصلحة المتعددين".

وتابع: "إلى جانب قدرتها على الإدارة اليومية لأعمال المنظمة بصفتها مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة".