طالبان: أمريكا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيرًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير الخارجية فى حكومة طالبان المؤقتة، أمير خان متقى، إن "الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية" مضيفًا أن "أمريكا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيرًا".

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