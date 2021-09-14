دبلوماسى أفغانى يدعو للتدقيق فى سجل طالبان: حقوق المرأة تتلاشى

جدة - نرمين السيد - حذر السفير الأفغانى فى الحكومة السابقة، ناصر أحمد أنديشا، اليوم الثلاثاء، من تدهور وضع حقوق الإنسان فى أفغانستان، قائلاً إن حقوق النساء بدأت تتلاشى تمامًا فى ظل حكم حركة طالبان المتشددة.





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