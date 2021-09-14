البيت الأبيض أم عمدة نيويورك؟.. تلميحات جديدة من ترامب

لمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية الترشح مرة أخرى للعودة إلى البيت الأبيض، مبرزا أنه لا يستبعد أن يصبح عمدة لمدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ترامب تلميحه، خلال مشاركته السبت في حدث لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، إلى أنه "قد يقدم عرضا آخر للبيت الأبيض في عام 2024".

وجوابا على سؤال أحد الصحفيين: "إذا قررت عدم الترشح للرئاسة، فهل ستفكر في الترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك؟"، قال ترامب: "حسنا، هذا سؤال مثير للاهتمام"، ضحك ثم أضاف: "سأحب ذلك".

وأبرز ترامب أنه يستطيع "تنظيف نيويورك والمساعدة في وقت الجريمة في حال أصبح عمدة للمدينة"، وهو المنصب الذي كان يشغله محاميه الشخصي السابق رودي غولياني.

لكن الرئيس السابق عاد ليضيف: "لا أريد إعطاء أي مؤشر إيجابي على أنني سأترشح للمنصب، لأن الخبر سينتشر وكأنه حقيقة".

وبشأن ترشحه للرئاسة مرة أخرى، ذكر ترامب: "أنا أعرف ما سأفعله. لكن ليس من المفترض أن نتحدث عن ذلك الآن".

وأمضى ترامب حياته كلها في نيويورك، كما بنى إمبراطوريته هناك، إلا أنه تحول إلى فلوريدا بعدما أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وقال آنذاك إن نيويورك "لم تعد كما كانت من قبل".