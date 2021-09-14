بريطانيا تقرر تأجيل فرض ضوابط ما بعد بريكست على الحدود

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير بريكست البريطانى ديفيد فروست، اليوم الثلاثاء، عزم المملكة المتحدة على تأجيل فرض عدد من ضوابط ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الحدود، بسبب تداعيات جائحة كورونا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، قال فروست، إن الجدول الزمنى الخاص بتطبيق "نفس الضوابط على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبى، بنفس الطريقة التى يتم من خلالها تطبيقها على السلع القادمة من باقى أنحاء العالم"، سيتم تأجيله إلى ما بعد الخطط المقررة فى مارس. وكان من المقرر القيام بعمليات الفحص على الحدود فى مطلع يناير، لتعكس أن بريطانيا لم تعد فى السوق الموحدة، بعد انفصالها عن بروكسل وانتهاء الفترة الانتقالية. وبحسب الوكالة البريطانية، أكدت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن التغييرات التى تتعلق بالضوابط المفروضة على المنتجات الزراعية والغذائية تم تأجيلها، ولن يتم تطبيقها لفترة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر أخرى على الأقل.

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