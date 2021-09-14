أحمد أبو الغيط يهنئ ميقاتى بتشكيل الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التهنئة لرئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا له التوفيق فى الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين.





وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن الأمين العام أعرب للرئيس "ميقاتى" فى اتصال هاتفى تم اليوم الثلاثاء عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان فى الظرف الصعب الحالى إلى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتى يتطلع إليها الشعب اللبنانى.

وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.